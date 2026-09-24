Crescita imprese italiane su mercati esteri, SACE: al via "Export in Rete"

(Teleborsa) - SACE, l’Export Credit Agency italiana partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, lancia “Export in Rete”, un nuovo roadshow territoriale per portare alle imprese italiane una lettura concreta degli scenari internazionali, individuare nuove opportunità di crescita e offrire strumenti per affrontare con maggiore consapevolezza sfide e opportunità sui mercati esteri. Il percorso coinvolgerà le principali filiere e distretti, grazie alla collaborazione delle associazioni di categoria di riferimento, partner istituzionali e champion territoriali, rafforzando il dialogo con i territori, il tessuto produttivo e l’intero ecosistema dell’export.



L’iniziativa vuole sostenere ulteriormente la fase positiva dell’export italiano. Nei primi sei mesi del 2026 le esportazioni italiane di beni hanno raggiunto 337,2 miliardi di euro, registrando una crescita del 4,5% rispetto allo stesso periodo del 2025, con un aumento sia verso i mercati dell’Unione Europea (+4,6%) sia verso quelli extra-UE (+4,4%). Una dinamica che conferma la capacità di tenuta del sistema produttivo italiano e il ruolo dell’export come motore di crescita, in uno scenario internazionale caratterizzato da incertezza, conflitti, barriere commerciali e vulnerabilità delle catene di approvvigionamento.



Il roadshow si inserisce nel percorso di accompagnamento delineato dal Rapporto Export SACE 2026, che invita le imprese a reagire in un contesto globale in trasformazione, combinando capacità di lettura degli scenari, diversificazione geografica, presidio delle filiere e gestione strutturata dei rischi. Il percorso sarà dedicato in particolare alle PMI e mid-cap esportatrici, alle imprese con potenziale di internazionalizzazione e alle filiere strategiche del Paese.





Export in Rete - spiega la nota - si inserisce nel percorso di SACE50, il Piano Strategico 2026-2028 che rafforza il ruolo di SACE a sostegno dell’export, dell’internazionalizzazione e della competitività del Sistema Paese, attraverso la propria rete di Export Advisor in Italia e nel mondo, con soluzioni per la gestione e protezione dei rischi, il supporto finanziario e l’accompagnamento alla crescita, oltre a servizi di analisi dei mercati e di business matching.







"L’export italiano continua a dimostrare capacità di tenuta, nonostante lo scenario internazionale volatile e incerto. Oggi reagire ed esportare significa molto più che raggiungere nuovi mercati: significa individuare nuove rotte, nuovi partner e opportunità di espansione. Diversificare le destinazioni, rafforzare le filiere e presidiare i rischi sono leve fondamentali per sostenere la competitività delle nostre imprese. Con il roadshow Export in Rete vogliamo essere sempre più vicini alle associazioni di categoria e a tutto l’ecosistema dell’export, per accompagnare la crescita del Made in Italy nel mondo", ha dichiarato Michele Pignotti, Amministratore Delegato di SACE.







Ogni tappa del roadshow sarà progettata in collaborazione con il partner territoriale ospitante e sarà costruita sulle caratteristiche del tessuto produttivo locale, con un focus su settori, filiere e mercati di maggiore interesse per le imprese partecipanti. Con questa iniziativa, SACE conferma la propria presenza sul territorio e il dialogo con il sistema produttivo italiano, contribuendo ad accompagnare le imprese verso nuove rotte di crescita, sostenendone la competitività e favorendone l’ingresso e il consolidamento sui mercati internazionali.

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