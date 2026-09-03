Piattaforma Italia di SACE: individuati i partner, al via la prima operazione pilota entro il 2026

(Teleborsa) - Entra nel vivo Piattaforma Italia, l’innovativo programma di SACE che mette in connessione il risparmio degli investitori istituzionali con i fabbisogni concreti delle imprese. Conclusa la fase di confronto con il mercato, sono stati individuati gli operatori che affiancheranno SACE, l'Export Credit Agency italiana partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'implementazione operativa della soluzione.



Piattaforma Italia, un nuovo strumento operativo e concreto previsto da SACE50, il Piano Strategico 2026-2028 di SACE, si affianca al canale bancario tradizionale come una modalità di finanziamento complementare, trasformando i pagamenti futuri legati a contratti già acquisiti dalle aziende italiane in liquidità immediatamente disponibile. Un supporto importante nei casi di commesse di lungo periodo che vedono le imprese sostenere costi rilevanti nella fase iniziale dei contratti — per materiali, forniture e lavorazioni — a fronte di incassi che maturano solo progressivamente, in base agli stati di avanzamento lavori. Grazie a Piattaforma Italia di SACE le aziende potranno così contare su nuova liquidità nella fase più critica delle commesse, rafforzando la propria capacità di pianificare, produrre e investire; le filiere ne traggono vantaggio in termini di maggiore continuità operativa e finanziaria lungo la catena dei fornitori.



Il percorso ha visto SACE confrontarsi con i principali operatori di mercato allo scopo di definire una soluzione finanziaria calibrata sulle reali esigenze delle imprese e degli investitori. Da questo dialogo è emersa una soluzione progettuale strutturata, standardizzata e replicabile, che costituisce oggi la base operativa dell'Iniziativa.



"Con Piattaforma Italia costruiamo un nuovo ponte tra capitali privati ed economia reale, mettendo le imprese nelle condizioni di realizzare le proprie commesse, investire e crescere", ha dichiarato Michele Pignotti, Amministratore Delegato di SACE. "Il confronto con il mercato ci ha permesso di costruire la struttura più efficace e la qualità dei partner che hanno partecipato ci consente di avviare il progetto pilota con solide basi e, al tempo stesso, di disporre di una squadra pronta a moltiplicare le operazioni a beneficio del Sistema Paese".



Il funzionamento poggia sull'interazione di tre soggetti. Il fondo di investimento raccoglie i capitali degli investitori istituzionali e li impiega per finanziare le imprese, anticipando il valore dei crediti legati alle commesse. SACE interviene garantendo una quota dell'investimento, così da contenere il rischio e favorire l'ingresso di capitali privati. Le imprese ottengono in questo modo liquidità immediata a fronte di pagamenti futuri già contrattualizzati. La stessa architettura è utilizzabile anche per operazioni di destocking, trasformando le scorte di magazzino in una leva per nuova liquidità.



I profili dell'ecosistema operativo

Hanno concluso il processo di confronto con SACE, funzionale alla definizione della soluzione progettuale, gli operatori di mercato riportati nel seguito:

- La Società di Gestione del Risparmio (SGR) costituisce e gestisce il fondo, raccoglie i capitali presso gli investitori istituzionali e alloca gli investimenti, in coordinamento con SACE. Operatori: Finint Investments, Miria Asset Management Ltd, SAGITTA SGR

- Il Master Servicer presidia la costituzione delle Società Veicolo e il set-up delle cartolarizzazioni, la governance operativa, gli adempimenti e il reporting verso SACE e gli investitori. Operatori: Banca Finint, 130 Servicing.

- Il Sub-Servicer gestisce la piattaforma tecnologica attraverso cui transitano i flussi documentali e informativi, dall'onboarding delle imprese al monitoraggio in tempo reale degli stati di avanzamento. Operatori: Collextion Services, AATech Credit Service (Gruppo AATech), iQera Italia, Quinservizi.



Gli operatori che hanno preso parte al percorso di confronto concorrono a comporre un ecosistema qualificato, funzionale allo sviluppo dell'Iniziativa e della sua progressiva estensione a settori e filiere strategiche per il Paese.



L'avvio della prima operazione pilota

Per l’avvio della prima operazione pilota, prevista entro la fine del 2026, all’esito della procedura di confronto, SACE ha selezionato, Banca Finint nel ruolo di Master Servicer, Finint Investments quale SGR e Collextion Services come Sub-Servicer.

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