The Equity Club, ingresso di Lorenzo Baraldi come Senior Partner

(Teleborsa) - The Equity Club (TEC), piattaforma di club deal guidata da Roberto Ferraresi (CEO) e Filippo Penatti (Co-CEO) e distribuita in maniera esclusiva da Mediobanca Private Banking, ha annunciato l'ingresso di Lorenzo Baraldi nel ruolo di Senior Partner, nell'ambito del percorso di rafforzamento della propria struttura manageriale.



Nel corso della sua carriera Lorenzo Baraldi ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità presso Intesa Sanpaolo , Fondo Italiano di Investimento, dove è stato Senior Partner, e più recentemente in Neuberger Berman, dove ha ricoperto il ruolo di Managing Director.



Con questo ingresso, quello di The Equity Club diventa uno dei principali team per seniority ed esperienza attivo nel mercato italiano, riunendo professionisti con una consolidata expertise nel private equity, nella finanza straordinaria e nei mercati dei capitali, maturata presso primarie istituzioni finanziarie e realtà industriali. Il team di TEC può inoltre contare sul recente ingresso di Christina Anagnostopoulou - professionista con 25 anni di esperienza in ruoli di leadership nell’ambito delle risorse umane in diversi settori - nel ruolo di People Operating Partner.



Dalla sua fondazione, The Equity Club ha costruito un solido track record, con circa 1 miliardo di euro di investimenti complessivi. Con un portafoglio di 13 partecipazioni attive e diverse exit già realizzate, TEC ha conseguito per i propri investitori ritorni medi superiori a due volte e un IRR superiore al 20%. Gli investimenti sono stati realizzati attraverso operazioni di maggioranza e di minoranza in imprese attive in diversi settori dell'economia italiana.



"L'ingresso di Lorenzo rappresenta un importante passo nel percorso di crescita della nostra piattaforma - hanno detto Roberto Ferraresi e Filippo Penatti - La sua esperienza, maturata in alcuni dei principali operatori del settore, contribuirà a rafforzare ulteriormente le competenze di investimento di The Equity Club e ad accompagnare una nuova fase di sviluppo della nostra attività, ampliando la capacità di individuare e seguire nuove opportunità di investimento".



(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)

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