Parigi: andamento rialzista per Bureau Veritas

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l' azienda che offre servizi di valutazione e certificazione della conformità nei settori della qualità, della salute, della sicurezza e dell'ambiente , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,33%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bureau Veritas evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Bureau Veritas rispetto all'indice.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 26,98 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 27,35. Il peggioramento di Bureau Veritas è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 26,76.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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