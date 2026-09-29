Parigi: andamento rialzista per Bureau Veritas
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda che offre servizi di valutazione e certificazione della conformità nei settori della qualità, della salute, della sicurezza e dell'ambiente, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,33%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bureau Veritas evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Bureau Veritas rispetto all'indice.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 26,98 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 27,35. Il peggioramento di Bureau Veritas è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 26,76.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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