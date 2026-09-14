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Parigi: violenta contrazione per Legrand

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: violenta contrazione per Legrand
Scende sul mercato il Gruppo industriale francese, che soffre con un calo del 5,53%.
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