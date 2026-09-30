Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 29/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre
Aggressivo ribasso per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita dell'8,46%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il greggio, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 92,84. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 103,48 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 89,29.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)