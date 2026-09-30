Milano 10:32
52.082 +0,53%
Nasdaq 29-set
30.339 0,00%
Dow Jones 29-set
51.350 -0,26%
Londra 10:32
10.690 +0,50%
Francoforte 10:32
25.455 +0,22%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 29/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 29/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre

Seduta sostanzialmente invariata per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,04%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'indice MDAX, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 30.705,3. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 31.138,4 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 30.527,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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