Analisi Tecnica: indice MDAX del 29/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre
Seduta sostanzialmente invariata per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,04%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'indice MDAX, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 30.705,3. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 31.138,4 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 30.527,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)