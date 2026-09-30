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Analisi Tecnica: USD/CAD del 29/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 29/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre

Sostanzialmente invariata la seduta per il cross USD contro "Loonie", che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Lo status tecnico di breve periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1,4204. Rischio di eventuale correzione fino al target 1,4158. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 1,425.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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