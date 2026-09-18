Forte interesse per Waters

(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Brilla la società specializzata nella produzione e commercializzazione di strumenti analitici , tra i titoli dell'indice S&P-500 , che chiude la seduta con un aumento del 2,65%.





Operatività odierna:

Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 429,7 USD, con stop loss individuato a quota 195,2 Dollari USA, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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