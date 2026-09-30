Milano 10:35
52.078 +0,53%
Nasdaq 29-set
30.339 0,00%
Dow Jones 29-set
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Londra 10:35
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Francoforte 10:35
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Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,64% alle 10:30

Il FTSE MIB continua le contrattazioni a 52.138,36 punti

In breve, Finanza
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,64% alle 10:30
Milano, in progresso dello 0,64% alle 10:30, tratta a 52.138,36 punti.
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