Milano
10:44
50.616
+0,75%
Nasdaq
1-ott
30.502
0,00%
Dow Jones
1-ott
50.927
+0,04%
Londra
10:44
10.491
+0,60%
Francoforte
10:44
25.196
+1,03%
Venerdì 2 Ottobre 2026, ore 11.01
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,62% alle 10:30
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,62% alle 10:30
Il FTSE MIB continua le contrattazioni a 50.551,12 punti
In breve
,
Finanza
02 ottobre 2026 - 10.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Milano, in progresso dello 0,62% alle 10:30, tratta a 50.551,12 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,52% alle 10:30
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,44% alle 13:00
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,33% alle 10:30
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,47% alle 10:30
Titoli e Indici
FTSE MIB
+0,80%
Altre notizie
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,56% alle 16:00
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,24% alle 13:00
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,64% alle 10:30
Borsa: Debole Milano, in lieve ribasso dello 0,45% alle 10:30
Borsa: Debole Milano, in lieve ribasso dello 0,44% alle 13:00
Borsa: Debole Milano, in lieve ribasso dello 0,34% alle 10:30
Guide
Come valutare una società che entra in Borsa
Per valutare una società che entra in Borsa bisogna esaminare i risultati economici, la capacità di generare cassa e i debiti accumulati. Da questi elementi si stima il valore dell’intera attività...
leggi tutto