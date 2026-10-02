Milano 10:44
50.616 +0,75%
Nasdaq 1-ott
30.502 0,00%
Dow Jones 1-ott
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Londra 10:44
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Francoforte 10:44
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Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,62% alle 10:30

Il FTSE MIB continua le contrattazioni a 50.551,12 punti

In breve, Finanza
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,62% alle 10:30
Milano, in progresso dello 0,62% alle 10:30, tratta a 50.551,12 punti.
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