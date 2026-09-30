Consob sanziona Andrea Mattei per insider trading su OPA Digital360

(Teleborsa) - Consob ha imposto una sanzione amministrativa pecuniaria da 30 mila euro, oltre alla confisca fino alla concorrenza del valore del profitto dell'illecito contestato, nei confronti di Andrea Mattei per insider trading.



L'Autorità ha accertato lo sfruttamento abusivo dell'informazione privilegiata concernente il progetto di investimento tra i soci fondatori di Digital360 e il fondo THCP che ha condotto alla sottoscrizione dell'accordo di investimento tra i soci fondatori di Digital360 e il fondo THCP, il cui perfezionamento avrebbe determinato l'obbligo di promuovere l'OPA totalitaria sulle azioni Digital360 finalizzata al delisting. Questa informazione, al più tardi dal 24 febbraio 2023, era price sensitive e, dunque, un investitore ragionevole l'avrebbe certamente utilizzata come importante elemento su cui fondare le proprie decisioni di investimento; la condotta tenuta da Mattei deve essere messa in correlazione con l'entità dell'investimento realizzato e con la misura del profitto conseguito; la violazione si è realizzata con l'acquisto di 62.500 azioni Digital360 nel periodo compreso tra il 31 marzo e il 18 maggio 2023, per un controvalore di 292.470,76 euro (realizzando un profitto di 39.821,48 euro euro). L'annuncio dell'operazione da parte della società c'è stato il 19 maggio 2023.



Consob fa notare che gli acquisti di azioni Digital360 effettuati da Mattei sono risultati anomali in considerazione della difformità rispetto all'operatività pregressa su tali azioni, della difformità rispetto all'abituale operatività su strumenti finanziari, della concentrazione del portafoglio al 31 maggio 2023 sulle azioni Digital360 e della modalità di costituzione della liquidità necessaria per gli acquisti.

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