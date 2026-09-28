Consob, sanzioni da 1,15 milioni di euro per insider trading sull'OPA Falck Renewables

Colpiti quattro imprenditori bresciani

(Teleborsa) - Consob ha applicato pesanti sanzioni amministrative - per complessivi 1,15 milioni di euro (oltre alla confisca di altri 900 mila euro) - nei confronti di Daniela Gnutti, Silvana Gnutti, Marco Landi e Andrea Ruggeri Gnutti per avere utilizzato un'informazione di natura privilegiata che, al momento di commissione degli illeciti accertati, non era di dominio pubblico per ottenere ingenti guadagni nell'operazione che ha portato al delisting di Falck Renewables.



Il 20 ottobre 2021, Falck Renewables ha annunciato che Falck e Infrastructure Investments Fund (IIF) avevano sottoscritto un accordo per la cessione a IIF dell'intera partecipazione detenuta da Falck in Falck Renewables, pari a circa il 60% del capitale sociale di Falck Renewables, con una conseguente OPA totalitaria obbligatoria.



I quattro imprenditori bresciani, in possesso di un'informazione privilegiata, si erano però già mossi sul titolo. In particolare, le violazioni accertate sono state poste in essere da Daniela Gnutti e Silvana Gnutti tra il 20 luglio e il 10 agosto 2021, da Marco Landi nei giorni 4 e 5 agosto 2021 e da Andrea Ruggeri Gnutti nei giorni 4 e 5 agosto 2021. A seguito dell'operatività posta in essere sul titolo Falck Renewables: Daniela Gnutti ha conseguito un profitto complessivo pari a 500.747,22 euro, al lordo degli oneri fiscali sostenuti; Silvana Gnutti di 501.624,33 euro; Andrea Ruggeri Gnutti di 102.735 euro. Marco Landi ha operato in concorso con Daniela Gnutti, sul deposito titoli intestato a quest'ultima.



L'Autorità ha scoperto una serie di indizi gravi, precisi e concordanti che consentono di desumere l'apprensione dell'informazione di natura privilegiata da parte dei quattro imprenditori in virtù: o dei contatti intercorsi tra, da un lato, Marco Landi e Andrea Ruggeri e, dall'altro, un soggetto che all'epoca dei fatti era a conoscenza dell'informazione privilegiata; oppure del tessuto sociale in cui vivevano e dell'ambito industriale e finanziario in cui operavano i quattro, che ha consentito loro di avere contatti con diverse persone che nel periodo dei fatti lavoravano presso alcune delle società di consulenza che hanno preso parte al progetto di cessione delle azioni Falck Renewables da parte di Falck.



Consob ha deliberato una sanzione di 500.000 ciascuna per Daniela Gnutti e Silvana Gnutti, di 50.000 euro a Marco Landi e di 100.000 euro a Andrea Ruggeri Gnutti. Inoltre, è stata disposta disposta la confisca dei beni: di Daniela Gnutti fino alla concorrenza del valore del profitto dell'illecito contestato, pari a 411.711,37 euro, al netto degli oneri fiscali sostenuti; di Silvana Gnutti per 418.996,16 euro; di Andrea Ruggeri Gnutti per 76.023,90 euro.

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