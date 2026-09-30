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Francia, prezzi al consumo attesi in calo su mese a settembre ma in rialzo su anno

Economia, Macroeconomia
Francia, prezzi al consumo attesi in calo su mese a settembre ma in rialzo su anno
(Teleborsa) - Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo di settembre sono indicati su base mensile al -0,3%, rispetto al +0,7% del mese precedente e al -0,5% atteso dagli analisti.

Su base annua si stima un aumento del 3%, superiore al +2,4% di agosto e al +2,8% del consensus.

L'indice armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, indica un calo mensile dello 0,4%, rispetto al +0,7% del mese precedente. Su base annuale si stima un +3,4% contro il +2,6% precedente.

(Foto: Anthony Choren su Unsplash)
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