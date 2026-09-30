Appuntamenti macroeconomici del 30 settembre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Mercoledì 30/09/2026
01:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,3%; preced. 4%)
01:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso 1,7%; preced. -0,1%)
08:00 Germania: Vendite dettaglio, mensile (atteso 1,5%; preced. -3,4%)
08:00 Germania: Prezzi import, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,2%)
08:00 Regno Unito: PIL, trimestrale (atteso 0,4%; preced. 0,6%)
08:00 Regno Unito: Partite correnti (atteso -24,7 Mld £; preced. -22,1 Mld £)
08:45 Francia: Prezzi produzione, annuale (preced. 3,4%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,6%; preced. 0,7%)
08:45 Francia: Consumi familiari, mensile (atteso 0%; preced. 0,5%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,8%; preced. 2,4%)
09:55 Germania: Tasso disoccupazione (atteso 6,4%; preced. 6,4%)
10:00 Italia: Fiducia consumatori (atteso 94 punti; preced. 94,5 punti)
10:00 Italia: Fiducia imprese (preced. 96,9 punti)
11:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,5%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,8%; preced. 3,3%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -1,5%)
14:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,2%; preced. 2,9%)
14:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,2%)
14:15 USA: Occupati ADP (atteso 70K unità; preced. 38K unità)
14:30 USA: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,4%)
14:30 USA: Spese personali, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,2%)
14:30 USA: PIL, trimestrale (atteso 1,5%; preced. 2,1%)
15:45 USA: PMI Chicago (atteso 51,2 punti; preced. 47,1 punti)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 2,97 Mln barili)
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