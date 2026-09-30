Francoforte: positiva la giornata per Evonik

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di prodotti chimici speciali , in guadagno del 2,12% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Evonik evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società chimica tedesca rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Evonik rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 20,38 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 20,01. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 20,75.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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