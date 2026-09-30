Francoforte: scambi in positivo per Redcare Pharmacy
(Teleborsa) - Balza in avanti la farmacia online, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,16%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Redcare Pharmacy più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo del rivenditore online di farmaci sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 74,02 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 72,27. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 75,77.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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