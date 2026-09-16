Al via il Bonus colonnine

(Teleborsa) - Dalle ore 12 di martedì 22 settembre, i consumatori potranno presentare la domanda per accedere al 'Bonus colonnine domestiche', il contributo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) destinato all’installazione di infrastrutture di ricarica elettrica per uso privato.



Le richieste potranno essere inoltrate attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia, soggetto incaricato della gestione della misura per conto del Mimit.



Il contributo copre l’80% delle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica, fino a un massimo di 1.500 euro per ciascuna persona fisica. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali, il tetto massimo sale invece a 8.000 euro.



L’apertura dello sportello segue la pubblicazione del decreto direttoriale, firmato su indicazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che stabilisce procedure e modalità di accesso al cosiddetto Bonus colonnine domestiche.



La misura rientra nel programma pluriennale per il settore automotive definito con il Dpcm dello scorso giugno e dispone di una dotazione complessiva di 68 milioni di euro fino al 2030.



"Oggi facciamo un altro passo in avanti nell’attuazione del programma che stiamo realizzando per accompagnare la transizione industriale ed ecologica del settore", ha dichiarato il ministro Urso. "Con questa misura sosteniamo i consumatori e, allo stesso tempo, la filiera italiana. Il 54% delle infrastrutture di ricarica di nuova generazione installate in Italia, infatti, viene prodotto nel nostro Paese. Ogni euro investito nella rete di ricarica sostiene quindi anche la manifattura italiana, l’occupazione e le nostre filiere tecnologiche".

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