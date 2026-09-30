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Invito all'acquisto per Ameren

Finanza
Invito all'acquisto per Ameren
(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre
Bene la società americana che produce e distribuisce energia elettrica, tra i componenti dell'S&P-500, con un rialzo dello 0,87%.


Operatività odierna:
A livello operativo, Ameren presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 100,2 USD, con stop loss impostato a quota 66,25 Dollari USA, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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