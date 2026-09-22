"Buy" per Ameren
(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre
Andamento negativo per la società americana che produce e distribuisce energia elettrica, tra i titoli dell'indice S&P-500, con una flessione dello 0,39%, anche se mostra un trend rialzista di medio periodo.
Operatività odierna:
A livello operativo, Ameren presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 101,8 USD, con stop loss impostato a quota 66,25 Dollari USA, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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