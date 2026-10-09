Ameren spinge al rialzo

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre

Nuovo spunto rialzista per la società americana che produce e distribuisce energia elettrica , parte dell' S&P-500 , che guadagna bene e porta a casa un +0,51%.





Operatività odierna:

A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Ameren disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 101,8 USD, con stop loss stimato a quota 66,25 Dollari USA. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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