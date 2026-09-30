Lettura rialzista per Pinnacle West Capital

(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre

Effervescente il gruppo attivo nella produzione, trasmissione e distribuzione di elettricità , tra i componenti dell' S&P-500 , che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,28%.





Operatività odierna:

Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 93,4 USD, con stop loss stimato ad un prezzo di 86,18 Dollari USA, con eventualità di guadagno in tempi brevi.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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