Lettura rialzista per Schneider Electric
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre
Balza in avanti il gruppo industriale francese, tra i titoli dell'indice CAC40, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,21%.
Operatività odierna:
Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 292,6 Euro, con stop loss calcolato a quota 280,3 Euro, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```