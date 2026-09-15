Lettura rialzista per International Paper

(Teleborsa) - Chiusura del 14 settembre

Chiusura in rosso per il produttore mondiale di carta ed imballaggi , componente dell' S&P-500 , che termina la seduta segnando un calo dello 0,32%. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.





Operatività odierna:

Su questi prezzi fissati a 34,25 USD, International Paper è molto appetibile con stop loss impostato a quota 44,33 Dollari USA e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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