Invito all'acquisto per Pinnacle West Capital

(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre

Ribasso composto e controllato per il gruppo attivo nella produzione, trasmissione e distribuzione di elettricità , componente dell' S&P-500 , che archivia la sessione in flessione dello 0,16% sui valori precedenti, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.





Operatività odierna:

Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 93,16 USD, con stop loss calcolato a quota 86,18 Dollari USA, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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