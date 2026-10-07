Indicazioni rialziste per Pinnacle West Capital
(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre
Seduta decisamente positiva per il gruppo attivo nella produzione, trasmissione e distribuzione di elettricità, parte dell'S&P-500, che ha terminato in rialzo del 2,17%.
Operatività odierna:
Lo status tecnico di Pinnacle West Capital favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 98,04 USD con stop loss fissato a quota 86,18 Dollari USA, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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