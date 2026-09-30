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Londra: balza in avanti Reckitt Benckiser Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: balza in avanti Reckitt Benckiser Group
Rialzo marcato per il distributore di prodotti per la salute, l'igiene e la casa, che tratta in utile del 3,19% sui valori precedenti.
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