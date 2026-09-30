Londra: positiva la giornata per Reckitt Benckiser Group

(Teleborsa) - Scambia in profit il distributore di prodotti per la salute, l'igiene e la casa , che lievita del 3,19%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Reckitt Benckiser Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Reckitt Benckiser Group rispetto all'indice.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Reckitt Benckiser Group , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 49,53 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 50,95 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 48,61.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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