Londra: brillante l'andamento di Marks & Spencer

(Teleborsa) - Avanza il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa , che guadagna bene, con una variazione del 2,07%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Marks & Spencer rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Marks & Spencer rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3,931 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3,838. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4,024.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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