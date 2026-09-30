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Londra: brillante l'andamento di Marks & Spencer

Migliori e peggiori
Londra: brillante l'andamento di Marks & Spencer
(Teleborsa) - Avanza il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa, che guadagna bene, con una variazione del 2,07%.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Marks & Spencer rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Marks & Spencer rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3,931 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3,838. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4,024.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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