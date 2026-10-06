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Londra: nuovo spunto rialzista per Marks & Spencer

Migliori e peggiori
Londra: nuovo spunto rialzista per Marks & Spencer
(Teleborsa) - Scambia in profit il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa, che lievita dell'1,97%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Marks & Spencer mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,59%, rispetto a -0,95% del principale indice della Borsa di Londra).


Il quadro tecnico di Marks & Spencer suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,802 sterline con tetto rappresentato dall'area 3,861. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,768.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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