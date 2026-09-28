Londra: performance negativa per Antofagasta

(Teleborsa) - Retrocede la compagnia mineraria , con un ribasso del 3,51%.



La tendenza ad una settimana di Antofagasta è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il grafico attuale dell' azienda sudamericana estrattrice di rame evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 35,76 sterline. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 36,4. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 35,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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