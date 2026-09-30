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Piazza Affari: flessione controllata per il FTSE Italia All-Share Financials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: flessione controllata per il FTSE Italia All-Share Financials
Si muove al ribasso il FTSE Italia All-Share Financials, che perde lo 0,59%, scambiando a 46.608,19 punti.
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