SACE con HSBC: 200 milioni di dollari a Vinfast per far crescere l’export italiano in Vietnam

(Teleborsa) - SACE, l’Export Credit Agency italiana partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha garantito un finanziamento da 200 milioni di dollari in favore di VinFast, società automotive del Gruppo vietnamita Vingroup, con l’obiettivo di aumentare le opportunità di export per le imprese italiane. L’operazione è stata strutturata da un pool bancario composto da HSBC – in qualità di coordinator – BNP Paribas e Barclays.



L’operazione è infatti parte del programma Push Strategy, l’iniziativa sviluppata da SACE per aiutare le aziende italiane a entrare nei mercati internazionali garantendo finanziamenti a grandi importatori esteri in cambio del loro impegno ad acquistare più prodotti e servizi dall'Italia, anche attraverso la partecipazione a iniziative di business matching.



In questa direzione, l’operazione mira a rafforzare i rapporti commerciali con le imprese italiane e a facilitare l’ingresso di nuovi fornitori nelle filiere di Vingroup. Il Gruppo Vingroup è attivo in diversi settori – dall’immobiliare all’industria e alla tecnologia – e riveste un ruolo di primo piano nello sviluppo del Vietnam, con iniziative nei comparti della mobilità elettrica, delle infrastrutture e della modernizzazione industriale. Le opportunità riguardano in particolare comparti nei quali l’Italia esprime competenze distintive, tra cui automotive, macchinari industriali, infrastrutture e trasporti, transizione energetica ed economia circolare, materiali da costruzione, alta tecnologia e soluzioni per l’hospitality.



A sostenere questo potenziale è anche l’importante piano di investimenti di Vingroup al 2030, che interessa diversi settori e può generare nuova domanda per tecnologie, prodotti e competenze italiane. La relazione commerciale con l’Italia è già consolidata e si è ulteriormente rafforzata con un’intesa sottoscritta con SACE nel settembre 2025, che ha dato impulso a nuove occasioni di collaborazione tra il Gruppo e le imprese italiane.



S.E. Marco della Seta, Ambasciatore d’Italia in Vietnam, ha dichiarato: "L’operazione Push Strategy di SACE con VinFast Vietnam riflette la fiducia che l’Italia ripone in questo mercato. Il Paese sta crescendo rapidamente e la sua apertura ai finanziamenti internazionali consente alle imprese vietnamite di accedere a capitali e competenze. Sostenere un gruppo come Vingroup nelle sue attività nel settore della mobilità elettrica apre opportunità concrete per le imprese italiane in Vietnam. Questo accordo rappresenta un ponte tra la tecnologia italiana e la trasformazione del Vietnam. L’Italia è pronta a essere parte di questo percorso".



Mario Melillo, Chief Network Officer di SACE, ha dichiarato: "Questa operazione rappresenta un importante traguardo nella collaborazione tra SACE e Vingroup e conferma ulteriormente l’efficacia della partnership di SACE con HSBC. Vingroup e VinFast sono aziende leader in Vietnam, con solide capacità nella realizzazione di progetti su larga scala e una chiara ambizione di crescita internazionale: elementi chiave alla base della decisione di SACE di sostenerne lo sviluppo. Attraverso il programma Push Strategy, puntiamo a supportare i grandi gruppi internazionali nei loro percorsi di crescita di lungo periodo, creando al contempo nuove opportunità di collaborazione tra imprese nei diversi mercati. La partnership con Vingroup e il sostegno alla crescita di VinFast consentiranno inoltre a SACE di rafforzare ulteriormente la propria presenza in Vietnam, un mercato dinamico e ricco di potenziale".



Tim Evans, CEO di HSBC Vietnam, ha dichiarato: "HSBC è orgogliosa di continuare a collaborare strettamente con SACE per portare sul mercato vietnamita strutture di finanziamento innovative, sostenendo le ambizioni di crescita delle imprese vietnamite, che svolgono un ruolo chiave nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici del Paese. Questa operazione conferma la continuità della nostra partnership ed è la quarta transazione che HSBC ha realizzato con SACE in Vietnam. Guardiamo con fiducia alla possibilità di consolidare ulteriormente questa solida collaborazione e di continuare a offrire ai nostri clienti soluzioni di finanziamento su misura."

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