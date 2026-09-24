Stellantis ai minimi in 10 anni, Peugeot Invest continua a sostenere il rilancio

(Teleborsa) - Il titolo Stellantis
, colosso italo-francese dell'atutomotive, scambia in ribasso nella seduta odierna e ai minimi degli ultimi dieci anni
, con il gruppo che ha sottoperformato il mercato dell'auto ad agosto.
Secondo i dati di ACEA diffusi questa mattina
, le vendite di auto nuove
nell'Unione europea, nel Regno Unito e nell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) sono aumentate ad agosto
del 5,3% su base annua, mentre l'aumento di Stellantis è stato del 3,5% (a 109 mila veicoli, +4,7% a 1,36 milioni da inizio anno), nonostante il recupero dei marchi Fiat (+25% a 18 mila unità) e Citroen (+11% a 23 mila), che beneficiano dell'introduzione dei nuovi modelli. Sommando la forte crescita di Leapmotor (+219% su anno a 7,6 mila unità; +449% a 73 mila da inizio anno) che ad agosto raggiunge lo 0,9% del mercato (+60 punti base), Stellantis riesce a sovraperformare, crescendo del +8,2% su anno a 117 mila unità (+9% a 1,43 milioni da inizio anno).
"Il dato di agosto (comunque il mese meno importante dell'anno) di Stellantis ex-Leapmotor in Europa è inferiore alla guidance FY26 di gruppo di crescita del fatturato "mid single digit"
, sapendo che l'Europa sconta anche un effetto prezzi negativo (confermato dal management anche durante il CMD)", commentano gli analisti di Equita
.
Intanto, Peugeot Invest
- il secondo maggior azionista del gruppo dopo Exor - ha detto di restare "pienamente impegnato a sostenere Stellantis nel suo piano di rilancio
", secondo quanto indicato dal presidente Edouard Peugeot presentando i conti semestrali della holding. Il NAV di Peugeot Invest
(che ha il 7,7% di Stellantis) è diminuito del 12,5% (dividendi inclusi), riflettendo il calo del 47% del prezzo delle azioni Stellantis, che ora rappresenta ora il 20% del valore lordo degli attivi (GAV) di Peugeot Invest.
Peugeot Invest ha inoltre affermato di non avere in programma, al momento, di separare le proprie partecipazioni nel settore automobilistico dagli altri investimenti della famiglia. "Per Peugeot Invest, quello in Stellantis non è chiaramente un investimento qualunque
. È l'investimento storico dell'attività. Lo consideriamo un investimento strategico di lunga data, su cui continuiamo a concentrarci mentre accompagniamo il rilancio dell'azienda", ha affermato il CEO Jean-Charles Douin in conference call, secondo quanto riportato da Reuters.
Lo scorso maggio il nuovo CEO di Stellantis, Antonio Filosa
, ha presentato il piano strategico quinquennale
di rilancio del gruppo, denominato "FaSTLAne 2030". Nel primo semestre del 2026, i ricavi netti sono aumentati del 10%, il margine del risultato operativo rettificato si è attestato al 2,1% e la generazione di cassa è migliorata, pur rimanendo negativa per 900 milioni di euro.
A metà seduta Stellantis
registra una flessione del 2,26% e si attesta a 4,049 euro
. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 4,014 e successiva a 3,979. Resistenza a 4,099.