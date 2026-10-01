Acquisto per Nordex
(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre
Vigoroso rialzo per il produttore di turbine eoliche, tra i titoli dell'indice TecDAX, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,50%.
Operatività odierna:
A livello operativo, Nordex è da comprare ai prezzi attuali pari a 39,16 Euro con stop loss individuato a quota 39,09 Euro. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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