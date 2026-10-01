Milano 9:54
50.844 -1,03%
Nasdaq 30-set
30.409 0,00%
Dow Jones 30-set
50.906 -0,86%
Londra 9:54
10.432 -1,64%
24.923 -1,10%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 30/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 30/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre

Andamento annoiato per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude la sessione in ribasso dello 0,38%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,8522, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,8584. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,8502.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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