Analisi Tecnica: EUR/GBP del 30/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre
Andamento annoiato per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude la sessione in ribasso dello 0,38%.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,8522, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,8584. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,8502.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)