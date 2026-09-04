Milano 10:37
51.935 -0,59%
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Dow Jones 3-set
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Londra 10:37
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Analisi Tecnica: EUR/GBP del 3/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 3/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre

Seduta sostanzialmente invariata per il cross Euro contro la valuta britannica, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,02%.

L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,8608 e primo supporto individuato a 0,857. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,8646.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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