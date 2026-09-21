Analisi Tecnica: EUR/GBP del 20/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 settembre
La giornata del 20 settembre chiude piatta per il cross Euro contro la valuta britannica, che riporta un -0,05%.
Analizzando lo scenario dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,856. Prima resistenza a 0,8588. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,8548.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)