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Analisi Tecnica: EUR/GBP del 20/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 20/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 settembre

La giornata del 20 settembre chiude piatta per il cross Euro contro la valuta britannica, che riporta un -0,05%.

Analizzando lo scenario dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,856. Prima resistenza a 0,8588. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,8548.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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