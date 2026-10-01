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Dow Jones 30-set
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Londra 9:55
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Analisi Tecnica: EUR/YEN del 30/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 30/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre

Seduta trascurata per il cambio Euro / Yen, che archivia la giornata con un controllato -0,08%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Euro contro Yen giapponese, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 177,993. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 178,885 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 177,695.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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