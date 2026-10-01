Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 30/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre
Sessione moderatamente positiva quella del 30 settembre, per il Nasdaq Composite, che termina gli scambi in salita a 26.861,1.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Nasdaq Composite. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 27.020,7, con il supporto più immediato individuato in area 26.749,5. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 26.637,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)