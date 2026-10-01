Milano 9:56
50.824 -1,07%
Nasdaq 30-set
30.409 0,00%
Dow Jones 30-set
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Londra 9:57
10.428 -1,68%
24.915 -1,13%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 30/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 30/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre

Sessione moderatamente positiva quella del 30 settembre, per il Nasdaq Composite, che termina gli scambi in salita a 26.861,1.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Nasdaq Composite. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 27.020,7, con il supporto più immediato individuato in area 26.749,5. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 26.637,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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