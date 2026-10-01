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Borsa: Ingessato il Dow Jones (+0,2%)
Il Dow Jones esordisce a 51.008,36 punti
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01 ottobre 2026 - 15.33
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