Milano 16:58
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Londra 16:58
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Borsa: Ingessato il Dow Jones (+0,2%)

Il Dow Jones esordisce a 51.008,36 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ingessato il Dow Jones (+0,2%)
L'indice del principale listino USA tratta con un modesto +0,2%, a quota 51.008,36 in apertura.
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