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Invito all'acquisto per Constellation Energy

Finanza
Invito all'acquisto per Constellation Energy
(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre
Ottima performance per il fornitore statunitense di energia pulita, tra i titoli dell'indice Nasdaq 100, che ha chiuso in rialzo del 3,47%.


Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche di Constellation Energy presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 290 USD, con stop loss individuato in area 267,5 Dollari USA, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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