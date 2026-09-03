Invito all'acquisto per Constellation Energy

(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre

Ottima performance per il fornitore statunitense di energia pulita , tra i titoli dell'indice Nasdaq 100 , che ha chiuso in rialzo del 3,47%.





Operatività odierna:

Le implicazioni tecniche di Constellation Energy presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 290 USD, con stop loss individuato in area 267,5 Dollari USA, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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