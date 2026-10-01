Wall Street frena sotto il peso dei Treasury, volano i titoli software

(Teleborsa) - Wall Street si avvicina alla metà seduta in territorio negativo, sotto la pressione del nuovo sell-off sul mercato obbligazionario, dopo un avvio al rialzo sostenuto dai titoli software.
Il rialzo dei rendimenti
ha penalizzato i comparti maggiormente sensibili al costo del denaro. L'indice del settore immobiliare residenziale scende dell'1,4%, mentre quello bancario perde il 2,2%. In calo anche i settori considerati più esposti alla dinamica dei rendimenti obbligazionari, tra cui immobiliare, utility e beni di consumo di prima necessità.
Il VIX
, l'indice che misura la volatilità attesa sull'S&P 500, è salito a 17,23 punti, raggiungendo il livello più alto delle ultime due settimane.Software in controtendenza
I cali sono comunque limitati, in parte compensati dal rialzo dei titoli tecnologici, in particolare quelli del comparto software. L'indice S&P 500 del settore sale dell'1,7%, raggiungendo il livello più alto da novembre.
A guidare il movimento è Accenture
che sta guadagnando oltre il 22% dopo aver pubblicato risultati trimestrali
superiori alle attese e fornito previsioni per l'esercizio in corso più positive rispetto alle stime. In rialzo anche Cognizant
+10% e IBM
+4,2%.L’intelligenza artificiale sostiene la tecnologia
L'interesse per l'intelligenza artificiale continua a sostenere il comparto tecnologico. Micron Technology
ha fornito una previsione sui ricavi
superiore alle attese e ha annunciato 32 miliardi di dollari di impegni da parte dei clienti nell'ambito degli accordi di fornitura. Il titolo Micron scivola circa dello 0,9%, dopo essere quasi quadruplicato dall'inizio dell'anno.Fed e prossimi dati sotto osservazione
Sul fronte della politica monetaria, dati sull'inflazione più deboli del previsto hanno rafforzato le aspettative per una possibile pausa della Federal Reserve a ottobre. Secondo le quotazioni di mercato, gli operatori attribuivano una probabilità del 63% a un mantenimento dei tassi invariati, mentre restava sul tavolo l'ipotesi di un rialzo a dicembre.
I dati settimanali sulle richieste di sussidi di disoccupazione
hanno intanto mostrato un mercato del lavoro ancora resiliente, con una diminuzione delle nuove richieste e un rallentamento dei licenziamenti a settembre.
Il presidente della Federal Reserve di Minneapolis, Neel Kashkari
, ha affermato che il mercato del lavoro non rappresenta un fattore determinante per l'inflazione e che non sarebbe necessario un deterioramento dell'occupazione per riportare l'inflazione verso l'obiettivo della banca centrale.
Le dichiarazioni attese di diversi esponenti della Fed, tra cui Thomas Barkin, Christopher Waller, Philip Jefferson, Michelle Bowman e Lorie Logan, potrebbero fornire ulteriori indicazioni sul percorso dei tassi.Constellation Energy sale dopo l'accordo con Amazon
Tra gli altri titoli, Constellation Energy
è in forte rialzo dopo aver siglato con Amazon
un accordo di acquisto di energia della durata di 20 anni.
Tra gli indici statunitensi, si muove sotto la parità il Dow Jones
che scende a 50.685 punti, con uno scarto percentuale dello 0,43%; sulla stessa linea, si muove al ribasso l'S&P-500
, che perde lo 0,29%, scambiando a 7.630 punti. Leggermente negativo il Nasdaq 100
(-0,29%); con analoga direzione, in lieve ribasso l'S&P 100
(-0,45%).
In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto energia
. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti materiali
(-1,29%), telecomunicazioni
(-0,85%) e sanitario
(-0,80%).
Al top
tra i giganti di Wall Street
, IBM
(+2,42%), Chevron
(+0,95%), Travelers Company
(+0,89%) e Honeywell International
(+0,86%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Walt Disney
, che ottiene -3,14%.
Sostanzialmente invariato American Express
, che riporta un moderato 0%.
Resta vicino alla parità Home Depot
(0%).
Piatta Sherwin Williams
, che tiene la parità.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Lumentum Holdings
(+9,93%), Synopsys
(+9,34%), Cadence Design Systems
(+4,18%) e Constellation Energy
(+2,89%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Alnylam Pharmaceuticals
, che prosegue le contrattazioni a -4,33%.
Vendite su AppLovin
, che registra un ribasso del 3,46%.
Seduta negativa per Ferrovial N.V
, che mostra una perdita del 3,37%.
Sotto pressione MercadoLibre
, che accusa un calo del 3,28%.