Chiusura mista per Wall Street, rendimento Treasury a 10 anni al 5,27%

Focus sui dati macro in uscita

(Teleborsa) - Chiusura mista per la Borsa USA, in flessione dello 0,86% sul Dow Jones : l' indice americano prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata lunedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso l' S&P-500 , che ha perso lo 0,25%, chiudendo a 7.652 punti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,23%); senza direzione l' S&P 100 (-0,06%).



In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto informatica . Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori beni di consumo per l'ufficio (-1,68%), sanitario (-1,39%) e beni industriali (-1,29%).



Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Salesforce (+1,89%), Apple (+1,10%), Amazon (+1,01%) e Alphabet (+0,96%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Merck , che ha chiuso a -2,66%.



Vendite su 3M , che registra un ribasso del 2,58%.



Seduta negativa per Sherwin Williams , che mostra una perdita del 2,17%.



Sotto pressione United Health , che accusa un calo del 2,10%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, Synopsys (+4,81%), Intel (+3,62%), Adobe Systems (+2,94%) e Intuit (+2,87%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su AppLovin , che ha chiuso a -4,96%.



Pesante Constellation Energy , che segna una discesa di ben -3,99 punti percentuali.



Scivola Alnylam Pharmaceuticals , con un netto svantaggio del 2,89%.



In rosso Walmart , che evidenzia un deciso ribasso del 2,70%.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati statunitensi:



Giovedì 01/10/2026

11:30 USA: Challenger licenziamenti (preced. 52,88K unità)

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 200K unità; preced. 197K unità)

15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 57 punti; preced. 53,9 punti)

16:00 USA: ISM manifatturiero (atteso 55 punti; preced. 54,6 punti)



Venerdì 02/10/2026

14:30 USA: Tasso disoccupazione (atteso 4,2%; preced. 4,1%)

14:30 USA: Variazione occupati (atteso 100K unità; preced. 162K unità)

16:00 USA: Ordini industria, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,9%).

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