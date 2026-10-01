Francoforte: calo per SAP

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia software tedesca , che presenta una flessione del 2,11% sui valori precedenti.



Il movimento di SAP , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del DAX , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo status tecnico di breve periodo della società tech mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 183,8 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 180,6. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 186,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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