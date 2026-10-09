Francoforte: nuovo spunto rialzista per SAP

(Teleborsa) - Avanza la compagnia software tedesca , che guadagna bene, con una variazione del 3,16%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che SAP mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,99%, rispetto a +0,32% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Lo scenario di breve periodo della società tech evidenzia un declino dei corsi verso area 189,2 Euro con prima area di resistenza vista a 191,4. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 187,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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