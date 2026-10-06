Francoforte: andamento sostenuto per SAP

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia software tedesca , in guadagno del 2,20% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che SAP mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,77%, rispetto a +0,16% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 190,9 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 186,7. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 184,3 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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