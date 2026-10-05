Milano 17:35
50.818 +0,66%
Nasdaq 19:01
31.000 +0,62%
Dow Jones 19:01
51.247 +0,14%
Londra 17:35
10.498 +0,34%
Francoforte 17:35
25.254 +0,09%

Francoforte: si concentrano le vendite su Salzgitter

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: si concentrano le vendite su Salzgitter
Rosso per il gruppo siderurgico e tecnologico tedesco, che sta segnando un calo del 3,19%.
Condividi
```