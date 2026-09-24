Londra: positiva la giornata per British American Tobacco

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell' azienda che produce sigarette , con una variazione percentuale dell'1,93%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che British American Tobacco mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,1%, rispetto a +0,3% del principale indice della Borsa di Londra ).





Tecnicamente, British American Tobacco è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 43,11 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 42,33. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 43,89.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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