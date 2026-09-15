Acquisto per British American Tobacco
(Teleborsa) - Chiusura del 14 settembre
Vigoroso rialzo per l'azienda che produce sigarette, tra i titoli dell'indice FTSE 100, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,66%.
Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su British American Tobacco disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 42,5 sterline, con stop loss stimato a quota 39,32 pounds. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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